Helicóptero aguarda por melhoria das condições atmosféricas para resgatar praticante de parapente

O helicóptero da Força Aérea Portuguesa, sediado no Porto Santo, está de regresso ao aeroporto onde aguarda a melhoria das condições atmosféricas para resgatar um praticante de parapente que se encontra na Ponta do Pargo. O alemão está a ser monitorizado com recurso a um drone.

Segundo nota à imprensa, esta operação, que já tinha sido noticiada pelo DIÁRIO, está a ser coordenada pela Autoridade Marítima Nacional, através do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) da Marinha Portuguesa.

O alerta surgiu ainda pelas 18h53, através do Serviço Regional de Proteção Civil, após o praticante de parapente ter feito "uma descida controlada na zona da Ponta do Pargo tendo ficado isolado". A localização da vítima foi obtida com recurso a um drone do Serviço Regional de Proteção Civil.

Por não haverem condições mínimas de segurança para um resgate por mar ou terra, tratando-se de uma zona rochosa, com escarpas, de difícil acesso, o indivíduo passou a noite numa zona resguardada.

A operação de resgate foi retomada ao início da manhã de hoje.