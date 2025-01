Natalidade cresce

A notícia que faz a manchete do seu DIÁRIO desta sexta-feira dá conta de um aumento da natalidade que se reflecte no aumento do rastreio neonatal. O número de bebés que fizeram o teste do pezinho em 2024, na Região, foi o mais alto dos últimos quatro anos. 1.752 recém-nascidos foram submetidos ao rastreio que permite diagnosticar mais de 20 doenças, sobretudo metabólicas.

Outra chamada à capa revela que a peça ‘Telhados de Vidro’ estreia em Junho. O DIÁRIO, em parceria com Li&Gra e a Culturproject, apresenta este espectáculo com Diogo Infante e Benedita Pereira.

Com uma foto do projecto a ocupar toda a largura da primeira página desta edição, danos nota da nova ponte suspensa na Ponta do Pargo. Albuquerque já deu luz verde à infra-estrutura de 420 metros, que vai custar 1,6 milhões de euros e será a nova atracção turística da zona Oeste, idêntica à existente em Arouca.

Nestas páginas, saiba, também, que a TAP realizou 209 voos a partir do Funchal em 20 dias e que o incentivo à compra de eléctricos arranca segunda-feira, para o qual são elegíveis viaturas adquiridas desde o início do mês.

Estas e outras notícias podem ser lidas na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto na edição em papel, como no e-paper. Aproveite a campanha de assinaturas ainda em curso para beneficiar das vantagens e poder, assim, receber numa morada por si indicada um exemplar do DIÁRIO. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF/Madeira.

Bom dia, com boas notícias!