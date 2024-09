Todos disponíveis, incluindo Bruno Fernandes, no treino de Portugal

O selecionador Roberto Martínez contou hoje com todos os 25 jogadores convocados para a dupla jornada de estreia da Liga das Nações de futebol, incluindo Bruno Fernandes, que esteve ausente na segunda-feira, no arranque dos trabalhos.

O médio do Manchester United falhou o primeiro treino devido a problemas na viagem aérea entre Inglaterra e Portugal, mas hoje já marcou presença na Cidade do Futebol, em Oeiras, completando o grupo de futebolistas chamados pelo selecionador nacional.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, todos os jogadores apresentaram-se sem limitações físicas, incluindo os estreantes Tiago Santos, Renato Veiga e Quenda, assim como os regressados Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e o guarda-redes Rui Silva, estes dois últimos chamados pela primeira vez por Martínez.

Durante esse período, a equipa fez os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois já com bola, com os três guarda-redes a trabalharem à parte, novamente com a presença de Diogo Fernandes, guarda-redes da seleção sub-20.

O Portugal-Croácia, do grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19:45 de quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do turco Umut Meler.

Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, no mesmo recinto, e também com início às 19:45.

Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.