Funchal fez intervenções nas redes de água em mais de 20 locais

Durante o período de paragem lectiva, a autarquia do Funchal realizou intervenções nas redes de água em mais de 20 locais na cidade, indicou hoje a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, numa visita às obras de intervenção na rede de água em curso na Rua dos Netos.

Em declarações aos jornalistas, Cristina Pedra explicou que estas obras, no âmbito da empreitada Municipal de controle e monitorização de fugas nas redes de água associadas ao sistema de telegestão, são planeadas atempadamente, em várias zonas da cidade, aproveitando os períodos de férias escolares, onde a pressão do trânsito automóvel é menor, para executar as obras nos locais mais sensíveis, por exemplo na Rua 31 de Janeiro, Estrada Monumental, Rochinha, Rua dos Netos, entre outras. Com a exceção da Rua 31 de Janeiro e Largo da Paz, todas as obras ficam concluídas na próxima semana, informou, destacando “o sucesso das obras que decorreram sem percalços do trânsito, isto devido ao excelente planeamento dos serviços”.

Cristina Pedra realçou, ainda, que se trata de um "importante investimento para a cidade", que apesar dos incómodos, é imprescindível para a população do Funchal, sublinhando que desde que o actual executivo municipal tomou posse, e com o planeamento dado aos trabalhos de execução desta empreitada, tem sido cumprido o objectivo de “melhorar a eficiência” do sistema de abastecimento de água potável do concelho, um legado para as gerações vindouras.

A presidente da autarquia assinalou ainda que quando o executivo tomou posse em 2021 as perdas de água na rede do Funchal eram de 68%, actualmente situam-se nos 61%.

Esta fase da obra, que ficará concluída até final do ano, representa um investimento de mais de 9 milhões de euros.