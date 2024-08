TAPAS & Jazz: Uma experiência gastronómica e musical, todas as Quintas-feiras, no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel, reconhecido pela sua elegância e excelência, convida-o para uma experiência requintada a acontecer todas as Quintas-feiras no IRIS Lounge & Music Bar: o TAPAS & Jazz.

O TAPAS & Jazz é muito mais do que uma simples refeição, é uma jornada de sensações que começa com a apresentação de uma variedade de tapas mediterrânicas elaboradas com ingredientes frescos e de alta qualidade.

E enquanto os sabores misturam-se na sua boca, a música jazz ao vivo cria uma atmosfera vibrante e convidativa através das suas melodias suaves e envolventes, no ambiente elegante e privado do IRIS Lounge & Music Bar.

Poderá ainda harmonizar esta experiência com a selecção de vinhos em carta.

Se procura algo de diferente e uma noite agradável em boa companhia, onde poderá descobrir novas experiências a cada visita, o TAPAS & Jazz do Castanheiro Boutique Hotel é o evento ideal para si. Não perca a oportunidade de reservar o seu lugar para a próxima Quinta-feira!

Local:

ÍRIS Lounge & Music Bar - Castanheiro Boutique Hotel

R. do Castanheiro n31, 9000-081 Funchal

Horário:

Quintas-feiras das 19:30h às 21:30h

Reservas:

+351 291 200 100

[email protected]