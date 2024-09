Portugal 2030 com 4.680 milhões de fundos a concurso até Agosto de 2025

O Portugal 2030 (PT2030) conta com cerca de 4.680 milhões de euros de fundos europeus a concurso até agosto de 2025, segundo a previsão indicada no plano anual de avisos.

"[...] Está prevista a publicação de 376 avisos de concurso com uma dotação de fundo associada de 4.679.955.480 euros, distribuídos pelas várias regiões do país e pelos diversos objetivos de política do Portugal 2030 nas áreas sociais, da economia, do ambiente, do mar e do território", lê-se numa nota do programa.

Segundo o documento, estes investimentos têm por objetivo promover a investigação, a competitividade e a internacionalização das empresas.

Destaca-se o programa Compete 2030, com 1.272 milhões de euros e 20 avisos, seguido pelo Pessoas 2030, com quase 1.041 milhões de euros e 38 avisos.

Depois surgem os programas Sustentável 2030, com 748 milhões de euros e 22 avisos, Norte 2030, com perto de 490 milhões de euros e 66 avisos, Alentejo 2030, com 362 milhões de euros e 47 avisos, Centro 2030, com quase 286 milhões de euros e 42 avisos, e o Algarve 2030, com aproximadamente 214 milhões de euros e 60 avisos.

Por sua vez, o Açores 2030 apresenta uma dotação de 147 milhões de euros e 35 avisos, o Mar 2030 conta com 45 milhões de euros e 58 avisos e o Lisboa 2030 com 37 milhões de euros e 18 avisos.

Até agosto de 2025, o programa Madeira 2030 deverá abrir 10 avisos, apresentando uma dotação de 24 milhões de euros, enquanto o FAMI -- Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração contará com oito avisos e uma dotação de 14 milhões de euros.

Já o PAT -- Programa de Assistência Técnica 2030 deverá ter uma dotação de 500.000 euros para um aviso.

De setembro e até ao final do ano, está prevista a publicação de 238 avisos com 2.600 milhões de euros de fundo associado.

O PT2030 tem uma dotação de 22.995 milhões de euros até 2027.