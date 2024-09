Trilho mais procurado reabre parcialmente após incêndios

Reabre hoje, ainda que parcialmente, aquele que é um dos trilhos mais procurados pelos turistas que visitam a Madeira.

O PR 1 – Vereda do Areeiro, que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, volta a estar disponível, após o grande incêndio do passado mês de Agosto, ainda que apenas entre o Pico do Areeiro e o Miradouro da Pedra Rija, junto ao Pico Cidrão, numa extensão de cerca de 1,2 quilómetros.

Desta forma, fica garantida a possibilidade de os caminheiros poderem apreciar uma das passagens mais espectaculares e mais emblemáticas deste trajecto, a ‘Passagem de Lisboa’, como é conhecida a zona altaneira, onde o abismo espreita de ambos os lados da vereda.

O IFCN colocou portões para impedir o acesso às zonas interditas devido ao incêndio. , Foto DR/IFCN

O fogo que deflagrou na Serra de Água, no passado dia 14 de Agosto, e que se estendeu a quatro concelhos – Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana –, devastou uma grande parte do Maciço Montanhoso Central, cordilheira por onde foi construída, na década de 60 do século passado, a então designada ‘vereda de estudo’, que desde sempre foi aproveitada para fins turísticos, sendo actualmente um dos percursos de eleição de quem nos visita.

Para que fosse possível a utilização da parte do percurso que não foi afectada pelo fogo, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) procedeu à colocação de um portão, impedindo a passagem para os locais que oferecem maior perigo após a passagem do fogo.

Além deste percurso, reabre hoje, também, parte do percurso entre a Achada do Teixeira e o Pico Ruivo – o PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo – ainda que o acesso ao topo do ponto mais alto da Madeira se mantenha vedado. Os caminheiros só poderão chegar até à Casa de Abrigo ali existente, numa extensão de cerca de 2,4 quilómetros.

Aberto passa a estar, também, o PR 1.1 Vereda da Ilha, na secção compreendida entre a Casa de Abrigo do Pico Ruivo e a freguesia da Ilha, significando a quase totalidade do itinerário.

O acesso ao topo do Pico Ruivo, o mais alto da Madeira, mantém-se interdito. , Foto HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Numa nota divulgada ontem, o IFCN alertava "para a importância de respeitar as barreiras e sinalizações instaladas nos referidos percursos, porque a instabilidade geológica que se verifica, presentemente, nos locais encerrados podem colocar em risco a própria vida de quem ultrapassar as barreiras, assim como daqueles que terão de prestar o socorro".

O diploma que define, entre outros aspectos, o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira determina coimas de 250 a 500 euros para pessoas singulares e de 2.500 a 10 mil euros para pessoas colectivas quando não for respeitado o impedimento de circulação nos percursos que se encontrem encerrados.

Nos últimos dias, têm sido vários os turistas em infracção identificados pela Polícia Florestal.

Neste momento, permanecem encerrados devido aos incêndios do mês passado os seguintes percursos pedestres classificados: o PR 1.3 Vereda da Encumeada; o PR 2 Vereda do Urzal; o PR 12 Caminho Real da Encumeada; o PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal; o PR 27 Glaciar do Planalto.

São vários os trilhos encerrados no Curral das Freiras, zona bastante afectada pelo incêndio do mês passado. , Foto DR

Encerrados estão, também, todos os percursos pedestres que partem do Curral das Freiras para as zonas de montanha, como seja o percurso da Fajã Escura para as Relvinhas e Pico Grande, a vereda para a Boca dos Namorados ou o percurso do Pico Furão para o Pico Ruivo. Transitavéis encontram-se apenas o percurso do Paço da Chave, entre a Eira do Serrado e o centro do Curral das Freiras, bem como os circuitos no interior daquela freguesia.

Na Ponta do Sol, outra concelho afectado pelos incêndios, permanecem encerradas as levadas Nova e do Moinho, dois itinerários muito procurados por turistas.

Mas há outros assuntos que deve ter em conta na agenda desta quarta-feira.

Agenda

09h15 – arranque do Congresso Internacional de Educação Artística 2024, um encontro que junta, nos próximos dias, dezenas de especialistas em diferentes matérias relacionadas com o ensino artístico e as artes na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

10h30 – ‘Blandy’s Wine Festival’, com um Workshop orientado pelo enólogo Francisco Albuquerque, ‘Faça o seu vinho Madeira’. Às 14h30 outro workshop, desta feita sobre artesanato. Às 16h00 acontece a pisa de uva, momento em que haverá, também, folclore.

10h30 – cerimónia do 11.º Aniversário e Rendição do Comandante da Estação de Radar n.º 4 do Pico do Areeiro, com presença de várias entidades.

14h30 - Final nacional do ‘Poliempreende’, com a apresentação das diferentes ideias de negócio. Às 20 horas tem lugar a entrega de prémios, no Savoy Palace.

15h00 - apresentação da temporada 2024-2025 da Orquestra Clássica da Madeira, com a presença do Maestro convidado Gianluca Marcianò, nos Claustros do Convento de Santa Clara, no Funchal.

17h00 – Executivo da Câmara do Funchal visita as obras de substituição da rede de água potável na Rua dos Netos, no segmento entre a Rua 5 de Outubro e a Rua dos Ferreiros, no âmbito da empreitada municipal de ‘Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal’.

18h00 - lançamento da obra ‘Amor & Outros Verbos’, da autoria de Teresa Faria, na Biblioteca Municipal do Funchal.

20h00 - arranque da época do Club Sports da Madeira em andebol feminino, num jogo com uma equipa sueca, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

Efemérides

1882 - É inaugurada a primeira rede de iluminação eléctrica de Nova Iorque.

1913 - Casamento do último rei de Portugal, D. Manuel II, com a princesa Augusta Vitória de Hohenzollern Sigmaringen, em Sigmaringen, Reino Unido.

1955 - Sporting e Partizan disputam o primeiro jogo de sempre das competições de clubes da UEFA, num jogo cujo resultado foi de 3-3, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.

Foto DR

1962 - Os Beatles gravam a primeira versão de "Love me do" com Ringo Starr. A versão integrada no álbum "Please Please me" será feita no dia 11.

1972 - O nadador norte-americano Mark Spitz conquista a sétima medalha de ouro de natação, nos Jogos Olímpicos de Munique, Alemanha, facto inédito na competição.

1976 - Abertura solene da Assembleia Regional dos Açores com a presença do Presidente da República, general António Ramalho Eanes.

Foto DR

1986 - O Presidente da República, Mário Soares, veta a revisão do Estatuto de Autonomia dos Açores.

1997 - É promulgada a quarta revisão da Constituição. Reforça os direitos fundamentais (prevendo um direito ao desenvolvimento da personalidade), introduz os referendos locais e regionais, a possibilidade de candidaturas de grupos de cidadãos independentes às eleições autárquicas e o direito dos cidadãos de apresentarem projetos de lei. Desenvolve ainda os poderes das Regiões Autónomas.

1998 - Arranque da empresa norte-americana Google Inc.

2006 - Arranca a última fase da liberalização do mercado de electricidade em Portugal.

2008 - O Governo aprova o novo regime jurídico das armas, que prevê a aplicação da prisão preventiva em todos os casos de crimes cometidos com detenção ou com recurso a arma proibida.

2015 - O juiz Carlos Alexandre determina por despacho a prisão domiciliária do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, que se encontrava detido em prisão preventiva há 288 dias.

Foto Arquivo

2016 - O Papa Francisco proclama santa a Madre Teresa de Calcutá, numa cerimónia na Praça de São Pedro, no Vaticano, na presença de milhares de pessoas.

