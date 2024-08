Descida ao inferno

Sob a ameaça de derrocadas iminentes após os incêndios, dois minutos e 37 segundos é quanto demora a descer de carro até à Fajã das Galinhas. O DIÁRIO entrou ontem no sítio, na mesma ocasião onde gente, que fugiu das chamas, voltou pela primeira vez para buscar os seus pertences. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 27 de Agosto.

Ainda sobre os incêndios Albuquerque e Pedro Ramos vão responder na ALM. Ireneu Barreto reconhece ignorância, mas vê “óptimos” resultados. Adesão ao Plano Nacional de Gestão de Fogos “seria uma mais-valia para a Região", diz ainda o comandante dos Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira. Para ler entre as páginas 4 a 12.

"Algum verde escapou 'só Deus sabe como'" é o testemunho do bombeiro Manuel Salustino, igualmente em destaque nesta edição. O também presidente da Junta do Curral da Freiras conduziu o DIÁRIO pela devastação causada pelas chamas que roubaram a beleza de uma das ‘jóias da coroa’.

"Habitação na Madeira cada vez mais perto dos 2 mil euros por metro quadrado" é o outra das notícias para ler no seu DIÁRIO de hoje.

"Presidente do Marítimo identificado pela PSP após jogo com o Chaves" merece destaque no Desporto.

