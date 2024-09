Pereira diz que audição na AR sobre incêndios na Madeira é “um atropelo grosseiro”

Têm início esta terça-feira, na Assembleia da República (AR), as audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do PS para averiguar a gestão política e dos meios de protecção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em Agosto. Estas inserem-se na 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República.

A este propósito, o parlamentar madeirense Carlos Pereira, eleito à AR pelo círculo socialista de Lisboa, mostra-se pouco feliz com a decisão. “Quem fiscaliza o governo regional é o parlamento regional! Não há sequer qualquer outra teoria que permita aceitar isto como adequado. É um pontapé no estatuto da autonomia que tem permitido aos madeirenses decidirem sobre o seu próprio futuro… É quase surpreendente como é possível fazer gala de um anúncio assim. Ouvir governantes nacionais na AR para falar de incêndios na Madeira é um atropelo grosseiro e inadmissível!”, refere, recorrendo à sua rede social Instagram.

Não é a primeira vez que o deputado do PS se mostra contra esta decisão, que no seu entender releva a “incapacidade de assegurar a fiscalização onde ela deve ser feita!” E diz mais: “Qualquer dia colocam em causa a ALRAM ao desconsiderarem desta forma o seu papel!”, apontou.