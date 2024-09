Rússia anuncia troca de 103 prisioneiros de guerra

A Rússia anunciou uma troca de 103 prisioneiros, para cada lado, com a Ucrânia, envolvendo soldados russos capturados durante a ofensiva ucraniana na região fronteiriça de Kursk, noticiou a AFP, citando fontes militares de Moscovo.

Um comunicado do Ministério da Defesa russo, citado pela agência EFE, refere que o intercâmbio destes 103 prisioneiros teve a mediação dos Emiratos Arabes Unidos.

Entretanto, as autoridades russas anunciaram hoje que as tropas destacadas no leste da Ucrânia assumiram o controlo de mais uma cidade na província ucraniana de Donetsk, um dos principais centros da invasão iniciada há mais de dois anos.

O Ministério da Defesa russo precisa, em comunicado divulgado no Telegram, que a cidade de Zhelannoye Pervoye foi "libertada" graças a "ações decisivas e ativas" das forças russas, após uma série de confrontos nas imediações.

É ainda dito que as unidades do exército russo também "infligiram perdas" às unidades ucranianas perto de Verkhniaia Pisarevka e Volchansk, na província de Kharkov, onde Kiev sofreu 110 baixas e a perda de dois veículos.

O Ministério da Defesa russo referiu também uma melhoria da "posição tática" das forças na província de Kharkiv, bem como em Donetsk e Lugansk, e que as tropas russas tinham conseguido "repelir" um contra-ataque do exército ucraniano.

A província de Donetsk, juntamente com Kherson, Lugansk e Zaporijia, todas parcialmente ocupadas no âmbito da invasão - e Donetsk e Lugansk no centro de um conflito com o exército ucraniano desde 2014 - foram anexadas em outubro de 2022 pela Rússia, um movimento não reconhecido pela comunidade internacional, assim como a anexação da península da Crimeia por Moscovo em 2014.