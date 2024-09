Ficam as primeiras palavras do presidente da Câmara Municipal da Calheta, arguido no processo 'Ab Initio', numa reportagem registada pelo DIÁRIO, esta manhã, na vila da localidade.

O autarca falou do que passou, do que pensou: "Na minha cela estava escrito - "o que não te mata, torna-te mais forte" - e é isso que eu penso. Estou aqui, sem medo e sem qualquer problema porque tenho a consciência tranquila".

