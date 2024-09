"O Governo Regional responde perante os deputados eleitos pelo povo madeirense, na Assembleia Legislativa da Madeira, e não perante deputados eleitos pelo restante país", manifestou hoje Manuel António Correia, a propósito das audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia da República (AR), para averiguar a gestão política e dos meios de protecção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em Agosto.

Assembleia da República começa audições sobre incêndios na Madeira Têm início esta terça-feira, na Assembleia da República, as audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do PS para averiguar a gestão política e dos meios de proteção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em Agosto. Estas inserem-se na 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República.

"Abrir este precedente, é, na minha óptica, inconstitucional, abre caminho à delapidação da Autonomia e disponibiliza aos adversários desta um instrumento perigoso para abocanhar, no futuro e ainda mais, os poderes dos Orgãos Próprios da Região. Esta iniciativa do PS constitui um inaceitável golpe nos poderes autonómicos", escreveu hoje o social-democrata na sua página de Facebook.

Manuel António Correia, que foi adversário de Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD, disse ainda que a proposta dos socialistas madeirenses "deveria ser recusado pela própria AR, e por todos os deputados verdadeiramente autonomistas".

"Quando se deveria estar a discutir e acautelar o aprofundamento da Autonomia, estão os adversários desta a impor a sua regressão, e contra isto devem mobiliza-se todos quantos verdadeiramente a defendem", atirou, enfatizando que se trata de "uma afronta ao povo da Madeira, contra a qual devem estar todos os madeirenses autonomistas, sejam de que partido forem, por ser causa superior à questão partidária".

De uma posição semelhante partilha Carlos Pereira, do PS, que de mostrou descontente com a iniciativa da sua bancada.

Pereira diz que audição na AR sobre incêndios na Madeira é “um atropelo grosseiro” Têm início esta terça-feira, na Assembleia da República (AR), as audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do PS para averiguar a gestão política e dos meios de protecção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em Agosto. Estas inserem-se na 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República.

As audições parlamentares em sede de comissão de inquérito na Assembleia da República, requeridas pelo PS para averiguar a gestão política e os meios de proteção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, começam esta terça-feira.

Neste primeiro dia de audições serão ouvidos o secretário-geral do Sindicato Nacional de Protecção Civil e o presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Além destes, está prevista a audição à ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, do presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros de Portugal e do director do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais.