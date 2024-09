Chamas reacendem em Rebordelo no distrito de Bragança

O incêndio deflagrado domingo em Rebordelo, Vinhais, sofreu um reacendimento considerado forte pelos bombeiros, depois de ter sido dado como dominado durante a noite.

As chamas encontram-se a ser combatidas por 270 operacionais, apoiados por 91 meios terrestres e oito meios aéreos.

O fogo, que reacendeu numa zona de mato, encontra-se perto da aldeia de Nuzedo de Baixo, na freguesia de Vale das Fontes, mas ainda não a está a ameaçar.

O presidente da Câmara de Vinhas, Luís Fernandes, afirmou hoje que o incêndio já consumiu pelo menos 650 hectares de mato, floresta e área de cultivo, sobretudo castanheiro, vinha, amendoal e alguns apiários.

O incêndio que começou no domingo em Rebordelo, Vinhais, distrito de Bragança, obrigou a que durante a noite cerca de 70 habitantes de Nuzedo de Baixo tenham sido colocados no centro da aldeia, por precaução.

"Uma das frentes aproximou-se muito e rodeou toda a aldeia de Nuzedo de Baixo. Como forma preventiva, foi ativado o plano Aldeia Segura Pessoas Seguras, que consistiu no confinamento das pessoas num local seguro, no centro da aldeia. Foi uma situação momentânea, por precaução. Quando a frente de fogo foi extinta, as pessoas regressaram às suas habitações com normalidade", explicou à Lusa o comandante João Noel Afonso, do Comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes.

Apesar de dominado durante a noite, mantiveram no local todos os meios no terreno, incluindo os aéreos, para ajudar a consolidar pontos quentes que ainda existem.

Apesar desta medida, as chamas reacenderam esta tarde.

O fogo começou às 16:21 de domingo e chegou a ter três frentes ativas. Às 14:50 desta tarde, de acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, permaneciam no local 257 operacionais, 89 viaturas e dois meios aéreos.