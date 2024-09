Associação Sem Limites já ajudou 1.526 pessoas este ano

A APPNE – Associação Sem Limites remeteu, hoje, um comunicado às redacções, a dar conta que, desde o início deste ano até à presente data, “tem empregue todos os esforços para garantir uma melhor qualidade de vida a todas as pessoas com deficiência e/ou com incapacidades temporárias, apoiando-as nos seus desafios diários e contribuindo para a sua inclusão plena na sociedade”.

Assim, no balanço aos primeiros 8 meses do ano, registam um número significativo de atendimentos e apoios prestados, demonstrando o impacto positivo do nosso trabalho na comunidade. “Desde janeiro até agosto de 2024, a APPNE prestou apoio a 1526 pessoas, que procuraram a nossa ajuda por diversas razões”, refere Filipe Rebelo.

Entre os serviços disponibilizados, estão incluídos: Esclarecimento de dúvidas sobre os apoios disponíveis para pessoas com deficiência; Encaminhamento para outros serviços especializados, com os quais colaboramos enquanto intermediários; Disponibilização de materiais ortopédicos e ajudas técnicas, essenciais para a mobilidade e o bem-estar dos nossos beneficiários.

De forma mais detalhada, mostra o comunicado, contabilizamos 27 empréstimos ou doações de equipamentos ortopédicos, que incluem: 15 cadeiras de rodas manuais; 3 pares de canadianas; 4 camas articuladas; 1 conjunto de baterias para cadeira de rodas elétrica; 2 andarilhos; 1 joalheira ortopédica; e 1 cadeira de banho.

Além disso, a campanha “Dê uma Tampa à Indiferença” tem sido um dos pilares fundamentais para a aquisição de novos materiais ortopédicos e ajudas técnicas. Através da recolha de tampas plásticas, conseguimos financiar parte deste apoio essencial para as pessoas com deficiência. Apelamos à comunidade que continue a contribuir ativamente para esta campanha, pois a sua participação é vital para garantir que mais pessoas possam beneficiar deste apoio no futuro.