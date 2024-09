Sobe para 74 número de mortos nas inundações em Myanmar

O número de mortos devido às inundações causadas pelo tufão Yagi em Myanmar subiu para 74, noticiaram hoje os meios de comunicação social estatais.

As inundações causaram 74 mortos e 89 desaparecidos, de acordo com um relatório elaborado pelas autoridades na sexta-feira à noite, citado pelo jornal Global New Light of Myanmar.

O balanço anterior era de 33 mortos e mais de 235 mil deslocados.

De acordo com os dados oficiais, as inundações e os aluimentos de terras mataram cerca de 350 pessoas em Myanmar (antiga Birmânia), Vietname, Laos e Tailândia, na sequência do Yagi, que atingiu a região no fim de semana passado.

As operações de busca e salvamento prosseguem em Myanmar, adiantou o jornal, acrescentando que as inundações destruíram mais de 65 mil casas e cinco barragens.

No centro do país, nomeadamente nos arredores da capital, Naypyidaw, foram inundadas extensas áreas agrícolas e registaram-se aluimentos de terras nas regiões montanhosas.

Com as estradas e pontes danificadas e as linhas telefónicas e de Internet cortadas, é difícil recolher informações sobre a situação.

O chefe da junta militar no poder, general Min Aung Hlaing, pediu, no sábado, ajuda internacional para responder à situação. No passado, o Governo bloqueou ajuda humanitária estrangeira.

As inundações agravaram a situação no país, palco de uma guerra civil desde que a junta tomou o poder em 2021. A violência obrigou mais de 2,7 milhões de pessoas a abandonar as suas casas.