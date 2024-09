Paquistão identifica quarto caso de variante altamente contagiosa de Mpox

As autoridades do Paquistão informaram hoje sobre um quarto caso monkeypox (mpox), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, principalmente devido ao aparecimento de uma variante altamente contagiosa.

O último caso foi detetado no aeroporto de Peshawar, na província de Khyber Pakhtunkhwa, e foi internado no Hospital da Polícia e dos Serviços (PSH) para tratamento, disse hoje aos meios de comunicação social o diretor provincial da saúde pública, Irshad Ali Roghani, de acordo com a agência noticiosa EFE.

Os três primeiros casos foram também registados em Khyber Pakhtunkhwa, com dois pacientes identificados no aeroporto de Peshawar nas últimas duas semanas e um terceiro no sábado no aeroporto internacional de Bacha Khan, causando preocupação entre as autoridades.

O último doente, um homem de 47 anos, testou positivo depois de ter sido isolado por profissionais de saúde fronteiriços em 29 de agosto, quando regressava de uma região do Golfo, segundo o canal Geo TV.

"O reaparecimento do vírus em Peshawar suscita sérias preocupações quanto à sua transmissão e exige uma ação imediata", declarou o diretor-geral da saúde, Shabana Saleem, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação social paquistaneses.

Em agosto, a OMS emitiu o seu mais alto nível de alerta sobre o surto de varíola em África, particularmente na República Democrática do Congo.

Embora a variante mais perigosa, a clade 1b, tenha sido confirmada na Suécia e na Tailândia, a variante identificada até agora pelos laboratórios de Islamabad corresponde à clade 2, uma estirpe menos contagiosa.

A doença caracteriza-se por sintomas semelhantes aos da gripe e por lesões cutâneas.

Embora a maioria dos casos seja ligeira, pode ser fatal para certas pessoas, especialmente crianças, mulheres grávidas e pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos.