1,4 milhões venezuelanos receberam ajuda humanitária no primeiro semestre

Um total de 1,4 milhões de venezuelanos recebeu ajuda humanitária no primeiro semestre de 2024, através de programas sociais de 142 organizações não-governamentais nacionais e internacionais, indicou hoje o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).

Esse número de pessoas, 60% das quais mulheres, foi beneficiado "pela resposta humanitária" em Caracas e nos 23 estados da Venezuela, precisa o relatório do OCHA.

Entre a população assistida, há 91.000 elementos de comunidades indígenas, 26.000 pessoas com deficiência e 37.000 mulheres grávidas e lactantes.

As organizações humanitárias estão a aplicar um plano de resposta no país, com o objetivo de prestar assistência a 5,1 milhões de pessoas, para o que necessitam de 617 milhões de dólares (564,5 milhões de euros), tendo até agora recebido apenas 100 milhões de dólares (91,4 milhões de euros).

No total, 712.000 pessoas obtiveram assistência na área da saúde, ao passo que 563.000 pessoas receberam algum tipo de ajuda para melhorar a sua segurança alimentar e os meios de subsistência.

Além disso, 158.000 pessoas participaram em "atividades de sensibilização sobre proteção contra a exploração e abusos sexuais".

A ajuda humanitária chegou a 2,7 milhões de pessoas em 2023, o que representa 51,92% do objetivo de acudir a 5,2 milhões de pessoas com carências urgentes.