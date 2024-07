PS na AR saúda participação nas eleições venezuelanas mas mostra preocupação

O grupo parlamentar do PS deu entrada, na Assembleia da República, a um projecto de voto que demonstra preocupação pelos resultados eleitorais divulgados na Venezuela. Um dos proponentes do documento é Carlos Pereira, deputado madeirense eleito pelo círculo de Lisboa. Este projecto será votado na abertura da Assembleia da República.

No documento, os socialistas salutam uma "participação histórica, massiva e pacífica neste ato eleitoral". "É fundamental que se respeite a vontade do povo venezuelano, sendo para o efeito imperioso que se assegure a total transparência do processo eleitoral, permitindo a contagem detalhada dos votos, o acesso às atas e resultados de cada uma das mesas de voto e o seu escrutínio por observadores internacionais independentes", considera.

O PS lembra ainda que resultados anunciados pelo CNE não são, no entanto, reconhecidos pela coligação de partidos da oposição, que reclama a vitória do seu candidato com cerca de 70% dos votos. "A vitória “irreversível” de Maduro foi, inclusive, anunciada com 80% dos votos contados, tendo sido tornados públicos os resultados finais da votação sem existirem resultados parciais da totalidade das mesas de voto. Segundo os dados da própria CNE, pode até dar-se o caso que o resultado final da eleição venha a ultrapassar os 100%, o que não se poderá confirmar sem o acesso aos resultados detalhados e completos do processo eleitoral", dá conta.

A União Europeia e os Estados Unidos da América já pediram que os legítimos resultados fossem respeitados. "Neste processo eleitoral deve também lamentar-se todas as dificuldades criadas pelas autoridades venezuelanas que impediram de votar milhões de venezuelanos que vivem fora do país, entre os quais muitos luso-venezuelanos residentes em Portugal", consideram os socialistas.