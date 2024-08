Conferência para colocar Madeira no mapa internacional dos jogos aplicados à saúde

Começou hoje e prolonga-se até sexta-feira a 12ª Conferência Internacional sobre Jogos Sérios e Aplicações para a Saúde – SeGAH. É a 12ª, mas pela primeira vez realizada na Madeira.

Sergi Bermudez da Universidade da Madeira (UMa), enquanto entidade organizadora, explica por que conseguiu a Madeira organizar o encontro e que objectivo geral procura.

O professor diz que a UMa, em parceria com o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), há anos que vem a trabalhar na área dos jogos electrónicos aplicados à saúde e dá como exemplos dois projectos, já divulgados na Região: a mesa para auxiliar na reabilitação dos membros superiores de pessoas que tiveram AVC e as levadas virtuais, que permitem a reabilitação cardiorrespiratória a pessoas que não podem percorrer as levadas reais.

Estes são, entre outros, projectos que já estão a dar notoriedade ao trabalho desenvolvido na Madeira, algo importante para captar a realização do encontro para o Funchal.

O outro aspecto, destacou Sergi Bermudez, é, com realizações como a que decorrer, colocar a Madeira e o País no mapa internacional dos Jogos Sérios e Aplicações para a Saúde. Algo que, julga, está a acontecer.

O encontro decorre na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, e reúne cerca de 80 investigadores, a maioria vinda do estrangeiro. São pessoas que vão apresentar o que estão a fazer. Algo importante, em termos académicos, mas também empresariais, como admitiu Sergi Bermudez.

Um dos investigadores, que vão fazer apresentações, é Álvaro Quevedo, colombiano a trabalhar no Canadá. Vai apresentar duas aplicações. Uma que aposta ma actividade física, promovendo a reabilitação, de forma a ultrapassar o aspecto repetitivo e doloroso, de que muitas vezes é revestida.

A outra aplicação é para treinamento em energia/medicina nuclear. Nesta fase, é usada por alunos, mas há contactos com a indústria, que se revela interessada, para futuro treino dos técnicos. O grande objectivo é facilitar o entendimento na realização de tarefas rápidas, em ambiente pós-radiação.

Quem também esteve no encontro foi Pedro Ramos. O secretário da Saúde manifestou-se satisfeito pela parceria entre o SESARAM, que tutela, e a UMa, que tem estado na origem das aplicações referidas por Sergi Bermudez.

O secretário da saúde lembra que tais aplicações estão a ter uso nacional e que já envolveram mais de 300 doentes, em especial, vítimas de AVC ou de lesão crânio-encefálica.

É uma parceria para continuar.

“O tempo que for necessário” para mudar SESARAM

Outra pessoa que esteve na abertura da 12ª Conferência Internacional sobre Jogos Sérios e Aplicações para a Saúde foi Herberto Jesus. Mas o presidente do Conselho de Administração não foi visto a falar com o secretário da Saúde.

Pedro ramos anunciou mudanças na administração do SESARAM, mas continua a não revelar quais serão, nem quando serão feitas.

Questionado sobre quando será anunciado o novo Conselho de Administração, Pedro Ramos respondeu: “Vai demorar o tempo que for necessário.”