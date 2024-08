Blinken diz que cabe ao novo líder do Hamas decidir sobre um cessar-fogo

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou hoje que cabe ao novo líder do Hamas, Yahya Sinwar, decidir sobre um cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza.

"O Sr. Sinwar foi e continua a ser o primeiro decisor no que diz respeito à conclusão de um cessar-fogo" no território palestiniano, disse Blinken após o Hamas ter anunciado hoje que o seu líder em Gaza, Yahya Sinwar, um dos homens mais procurados por Israel, tinha sido nomeado chefe do movimento islamita palestiniano.

O Hamas anunciou hoje que o seu chefe em Gaza, Yahya Sinwar, foi designado como novo líder político do movimento islamita palestiniano, uma semana após o assassínio em Teerão do seu antecessor, Ismail Haniyeh.

O Irão e o Hamas acusaram Israel de responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades israelitas recusaram até ao momento qualquer comentário.