O Hamas anunciou hoje que o seu chefe em Gaza, Yahya Sinwar, foi designado como novo líder político do movimento islamita palestiniano, uma semana após o assassínio em Teerão do seu antecessor, Ismail Haniyeh.

"O movimento de resistência islâmica anunciou a designação do dirigente Yahya Sinwar na liderança do gabinete político do movimento", indica o comunicado.