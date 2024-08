Kamala Harris entrevista hoje vários candidatos a vice-presidente

A vice-Presidente dos Estados Unidos e candidata democrata às eleições presidenciais de novembro, Kamala Harris, vai entrevistar este domingo alguns dos seus potenciais candidatos à vice-presidência.

De acordo com o jornal The Washington Posto, a vice-Presidente reúne-se ainda hoje com pelo menos três putativos candidatos: o governador do Minnesota, Tim Walz, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o senador Mark Kelly, ex-astronauta.

Em relação aos outros possíveis candidatos para braço direito de Harris na sua corrida à Casa Branca -- o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, e os governadores Andy Beshear, do Kentucky, e J.B. Pritzker, de Illinois - não é claro se foram convidados para se encontrarem com Harris.

Harris anunciará o seu vice-Presidente na terça-feira, quando ela e o candidato participarem num comício em Filadélfia.

Na próxima semana, os dois participarão em mais seis comícios em estados-chave para as eleições presidenciais de novembro.

Harris passou o dia de sábado na sua residência em Washington, onde, segundo o jornal, os seus advogados, liderados pelo ex-procurador-geral Eric Holder, fizeram apresentações sobre potenciais candidatos à vice-presidência.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abandonou, em 21 de julho, a sua candidatura a um segundo mandato, passando o testemunho à vice-Presidente, depois de ter cedido à pressão de vários membros e doadores do seu partido que lhe pediram a retirada após o seu desastroso desempenho no debate eleitoral com o candidato republicano Donald Trump, em 27 de junho.

Normalmente, o processo de seleção para um candidato a vice-presidente demora vários meses, mas só passaram duas semanas desde que Biden desistiu da corrida e Harris se tornou a provável candidata.