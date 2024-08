Rui Gonçalves nomeado director dos Transportes e da Mobilidade Terrestre

A nomeação de Rui Gonçalves para o cargo de director regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre foi ontem oficializada no Jornal Oficial da RAM (JORAM), com um atraso de aproximadamente seis meses, em virtude da crise política e do governo de gestão na Madeira.

O nome do ex-secretário regional das Finanças e da Administração Pública já estava escolhido para liderar o Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres da Madeira (IMTT-RAM) em Novembro do ano passado. Conforme o DIÁRIO avançou na edição de 7 de Novembro, o convite foi endereçado pelo secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas e aceite pelo então conselheiro da Representação Permanente de Portugal em Bruxelas.

As novas funções deveriam ter sido assumidas em finais de Fevereiro, após a criação orgânica do Instituto, mas a crise política e o governo em gestão na sequência do mega-processo de corrupção na Madeira conduziu a Região a eleições antecipadas e a oficialização da nomeação acabou por ser adiada.

A nomeação agora publicada por despacho da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, produz efeitos a 24 de Julho de 2024. Entre Março e essa data, Rui Gonçalves exerceu o referido cargo, em regime de substituição.

Confirma-se também o nome de Cristina Loreto, então subdirectora regional dos Transportes Terrestres para o cargo de subdirectora regional do IMTT-RAM. Também licenciada em Economia, Cristina Teixeira Jesus Loreto assumirá o cargo de direcção superior de 2.º grau, e terá um papel fundamental na coadjuvação dos ‘dossiers’ que transitaram da ex-Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas para a alçada da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, mantendo-se em funcionamento nas actuais instalações da DRTT, na Rua do Seminário.

Licenciado em Economia, entende o Governo Regional que Rui Gonçalves reúne os requisitos legais e o perfil adequado ao provimento do referido cargo. Segundo o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, os cargos de direcção superior são providos, por livre nomeação, por um período de 3 anos, de entre licenciados, respectivamente, há, pelo menos, 10 e 8 anos, consoante se trate de cargos de direcção superior de 1.º ou 2.º grau, que possuam competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada ao exercício das respetivas funções.

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, Rui Manuel Teixeira Gonçalves ingressou na Administração Regional da Madeira em Julho de 1994, tendo desempenhado funções dirigentes a partir de abril de 1998, primeiro como director de serviços de finanças e posteriormente, a partir de Novembro de 2000 e até Abril de 2015, como director regional na área das Finanças.

Foi Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública do XII Governo Regional da Madeira, cargo que desempenhou entre abril de 2015 e Outubro de 2017.

Foi o representante da RAM no Conselho Consultivo do Banco de Portugal entre Fevereiro de 2005 e Novembro de 2017, membro da Comissão Paritária Mista entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira, constituída na sequência da Intempérie de 20 de Fevereiro de 2010, para o financiamento do Programa de Reconstrução da RAM e interlocutor junto do Governo da República para as questões técnicas relacionadas com o Programa de Ajustamento.

Entre Fevereiro de 2018 e Fevereiro de 2024 desempenhou funções de Conselheiro Técnico na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, como representante da RAM.

Entre Março de 2024 e a presente data desempenhou o cargo de director regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, em regime de substituição. Em 2012 foi agraciado com o Cordão Autonómico de Valor pelos serviços prestados à RAM.