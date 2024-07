CDS considera que "é mais do que tempo de resolver" subsídio social de mobilidade

O CDS considera que os madeirenses só devem pagar o valor facial da viagem aérea de ida e volta ao continente de 86 euros e os estudantes de 65 euros. Apesar de saudar a iniciativa do Governo da República de prorrogar o modelo do subsídio de mobilidade até Março do próximo ano, considera que "já é mais do que tempo de resolver este problema que afeta, sobretudo as famílias e os cidadãos de menores rendimentos".

O partido afirma que o modelo de pagamento 'único' deve acontecer nas viagens com os Açores, no valor de 119 euros.

Entendemos que é tempo de facilitar a vida dos portugueses das ilhas em vez de complicar o direito constitucional à mobilidade em todo o território nacional. CDS

O CDS assume que os madeirenses não abdicam de pagar à cabeça apenas o que lhe compete em vez de estarem a fazer adiantamentos ao Estado, para mais tarde ser reembolsado, com todas as burocracias conhecidas.

"O CDS espera que o Grupo de Trabalho que envolve os três Governos seja célere e deseja que o Executivo da Aliança Democrática seja capaz de encontrar a solução justa que está à vista de todos, mas que os Governos do PS não quiseram tomar", afirma o partido, acrescentando que "os madeirenses e açorianos querem ver cumprido, sem entraves, os princípios da continuidade territorial e da mobilidade, sem muito mais demoras e sem restrições de qualquer espécie. É um direito que assiste aos portugueses das ilhas".