Juventude Popular da Madeira repudia declarações do PCP sobre eleições na Venezuela

A JP-Juventude Popular da Madeira, estrutura de juventude do CDS-PP Madeira, manifestou publicamente a sua “profunda preocupação e repulsa” pelas declarações públicas proferidas por esse partido sobre a divulgação oficial de resultados das eleições presidenciais da Venezuela.

PCP saúda reeleição de Maduro e repudia "manobras de ingerência nas eleições" O PCP considerou hoje que as eleições na Venezuela "reafirmaram o apoio popular ao processo bolivariano", saudando a reeleição de Nicolás Maduro, e repudiou "manobras de ingerência" que procuram "colocar em causa o processo eleitoral e os seus resultados".

Em comunicado de imprensa, a JP revela que enviou um e-mail com esta sua posição ao secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP).

A missiva assinada por Pedro Pereira, presidente da JP Madeira, começa por relembrar “os milhares de madeirenses e seus descendentes que sofrem com o acompanhar da situação política naquele país” e afirma que esses madeirenses “se mostram incrédulos com as declarações completamente estapafúrdias do PCP”.

Para a JP "o PCP tem mostrado aos portugueses claramente ao que vem e o que defende quando apoia ditaduras atrás de ditaduras em diferentes geografias, quando defende sucessivos ataques aos pilares básicos da democracia e do Estado de Direito, quando sucessivamente ignora todas as evidências de ataque ao sufrágio universal seja na Venezuela, na Rússia, na Coreia do Norte, na China ou em vários outros países”.

Os jovens centristas vão mais longe e afirmam que "para os comunistas o único voto que conta é o voto neles" e que, nesse sentido, são "bastante parecidos a todos esses ditadores que apoiam".

Têm assim nas mãos o mesmo sangue que esses ditadores fazem derramar!

O e-mail termina com a JP Madeira a perguntar ao PCP se “naquele partido o somatório dos resultados eleitorais das diferentes opções de voto também dá superior aos 100%”, numa referência aos resultados divulgados pelo Governo da Venezuela para as eleições de ontem e que têm levantado muitas dúvidas na comunidade internacional.