Bombeiros combateram fogo em jardim no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados na noite de ontem para um incêndio junto à Igreja do Imaculado Coração de Maria, no Funchal.

Quando a equipa do patrulhamento do POCIR chegou ao local verificou que se tratava de um pequeno foco de incêndio no jardim da igreja e extinguiu o fogo rapidamente.

Segundo testemunhas, esta não é a primeira vez que é ateado fogo naquele local.