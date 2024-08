Clássico entre os mais fortes, Benfica com visita de risco a Moreira de Cónegos

O campeão Sporting e o FC Porto disputam em menos de um mês o segundo clássico da época, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol e num momento em que ambos demonstram enorme qualidade.

O jogo do campeonato, agendado para sábado às 20:30 no Estádio José Alvalade, volta a opor as duas equipas, depois de na abertura da época o Sporting ter estado a vencer (3-0) na Supertaça e o FC Porto virar o jogo (4-3) e conquistar o troféu.

Nesta fase inicial do campeonato, 'leões' e 'dragões' são líderes, acompanhados pelo Famalicão, todos com nove pontos, e os dois candidatos ao título são os que mais argumentos têm demonstrado, em contraste com um pouco convincente Benfica.

Quase no fecho do mercado, Sporting e FC Porto vão a jogo ainda com possíveis acertos nos plantéis, com os 'leões' expectantes na vinda de mais um avançado, e os 'dragões' a comporem a equipa, com a chegada dos avançados Samu Omorodion e Deniz Gül.

O poder das duas equipas até à quarta jornada tem sido fulgurante, com vitórias inequívocas, nomeadamente o Sporting que em três jogos leva 14 golos marcados, números muito superiores a toda a concorrência.

O sueco Viktor Gyökeres (seis golos), eleito esta semana o melhor futebolista da Liga na última época, é um 'ás de trunfo' na equipa de Rúben Amorim, secundado pelo brilho de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão.

No clássico em Alvalade, a equipa 'leonina' deverá voltar a contar com o capitão Morten Hjulmand, que esteve lesionado, enquanto no FC Porto os reforços Samu e Gül também podem ir a jogo, assim como Fábio Vieira, que consumou o regresso ao Dragão na terça-feira, por empréstimo do Arsenal.

O jogo grande acontece já depois de o Benfica abrir a quarta jornada, com a visita na sexta-feira ao Moreirense (20:15), no seguimento de um início muito pouco convincente das 'águias', que parecem repetir os erros da última época.

O treinador Roger Schmidt, aparentemente alheado da realidade e do descontentamento dos adeptos, continua a elogiar o futebol apresentado, apesar de a equipa não conseguir criar oportunidades, ser intensa ou ter fluidez de jogo.

A visita a Moreira de Cónegos assume-se como mais um teste de fogo aos 'encarnados', que ainda estão no início da Liga e já caminham sobre 'brasas', num momento em que têm também Aursnes, Beste e Tiago Gouveia lesionados.

Depois da abertura entre 'águias' e 'cónegos', a ronda distribui-se com quatro jogos em cada um dos dias do fim de semana, a anteceder a primeira paragem da época para os compromissos de seleções.

Os 'europeus' Sporting de Braga e Vitória de Guimarães fecham a jornada à mesma hora de domingo (20:30), em jogos que se seguem à participação na quinta-feira na segunda mão dos play-offs da Liga Europa e da Liga Conferência, respetivamente.

Em dois duelos minhotos, os bracarenses, que somam duas vitórias e um empate no campeonato, visitam o Gil Vicente, enquanto os vimaranenses recebem o Famalicão, totalista de triunfos.

Em outros jogos, de contas muito distintas, o Casa Pia e o Farense, as únicas equipas que ainda não têm qualquer ponto na edição 2024/25 da Liga, visitam os não menos frágeis Estrela da Amadora e Nacional, equipas com um ponto em três jogos.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 30 de Agosto

Moreirense - Benfica, 20h15

- Sábado, 31 de Agosto

Santa Clara - AVS, 15h30 (14h30 locais)

Boavista - Estoril Praia, 18h00

Estrela da Amadora - Casa Pia, 18h00

Sporting - FC Porto, 20h30

- Domingo, 1 de Setembro

Nacional - Farense, 15h30

Rio Ave - Arouca, 18h00

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20h30

Vitória de Guimarães - Famalicão, 20h30.