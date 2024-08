Polícia turca detém 119 suspeitos de pertencerem ao grupo jihadista Estado Islâmico

A polícia turca prendeu esta semana 119 pessoas suspeitas de pertencerem ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), anunciou hoje o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.

Estes suspeitos foram detidos em 23 das 81 províncias do país, incluindo Istambul, Ancara e Izmir, especificou o ministro numa mensagem na rede social X.

2️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 1️⃣1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz❗️… pic.twitter.com/zQ1aYavLpz — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024

Este governante, que relata regularmente ataques contra o EI, anunciou na semana passada a prisão de 65 pessoas também suspeitas de pertencerem ao grupo jihadista.

Desde 01 de junho de 2023, mais de 3.600 suspeitos foram detidos na Turquia, segundo as autoridades.

Alguns destes supostos membros do EI estabeleceram-se na Turquia após o colapso do autoproclamado "califado" do grupo jihadista em 2019.

O ISIS, que tem levado a cabo ataques mortais no país - um dos quais, numa discoteca em Istambul, deixou 39 mortos em 2017 -, assumiu no final de janeiro a responsabilidade pelo ataque a uma igreja católica em Istambul durante uma missa, ataque esse que provocou uma vítima mortal.

As autoridades turcas, anteriormente acusadas de permitirem que jihadistas transitassem livremente pelo seu território, anunciaram no final de abril a detenção em Istambul de um homem suspeito de preparar um ataque bombista.