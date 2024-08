Câmara Municipal de Machico promove nova edição das 'Noites Musicais'

A Câmara Municipal de Machico irá promover uma nova edição das 'Noites Musicais'.

A iniciativa terá inicio no dia 31 de Agosto, sábado, com a Banda Municipal de Gavião, no Solar do Ribeirinho, prosseguindo no dia 14 de Setembro com o Grupo ‘A Caçoar’ e Ensemble Vocal, no Largo da Capela de São Roque, revela a autarquia.

As 'Noites Musicais' terminam no dia 20 de Setembro com ‘Machetinho’, no Forte de Nossa Senhora do Amparo.

Os espectáculos são de entrada gratuita e terão início sempre às 21h00.