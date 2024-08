Congresso Internacional de Educação Artística vai decorrer entre 4 e 6 de Setembro

Entre os dias 4 e 6 de Setembro a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia vai receber o Congresso Internacional de Educação Artística. Serão três dias repletos de conferências, workshops e momentos de partilha, com especialista de renome na área da educação artística.

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia promove, anualmente e antes do início do ano lectivo, a iniciativa.

As inscrições para participar no evento ainda estão a decorrer e a candidatura pode ser realizada no seguinte link. Existem duas modalidades de participação: presencial e 'on-line'.