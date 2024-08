Luís Noite reeleito presidente da JP Santana

Decorreram, no domingo, as eleições para a concelhia de Santana da JP – Juventude Popular, estrutura de juventude do CDS-PP.

Nesta eleição foi reeleito Luís Noite para novo mandato como presidente da Comissão Política Concelhia que será acompanhado pelo vice-presidente: Gonçalo Freitas, pela secretária: Alexandra Noite pelos vogais: Rodrigo Abreu e Sónia Silva.

Em comunicado, Luís Noite afirma que neste novo mandato tem como um dos principais objetivos “voltar a aproximar os jovens da política, mostrando que a política não é só para políticos” e continua dizendo que “os jovens sempre foram tratados apenas como sendo o futuro, mas a Juventude Popular mostra que são também parte importante do presente, apostando na formação, na partilha, na socialização e no debate”.

Traça dessa forma com objectivo continuar a “ajudar os jovens assim a crescerem não só no mundo da política, mas também nas suas vidas pessoais e profissionais”.

Nestas eleições foi também eleito Armando Ferreira para presidente da Mesa do Plenário Concelhio que será acompanhado por Débora Lourenço como vice-presidente e Duarte Fernandes como secretário.

Pedro Pereira, presidente da Juventude Popular da Madeira, endereçou votos de maiores sucessos para a nova concelhia eleita e aproveitou a ocasião para relembrar que “Santana é a capital do CDS na Madeira devido ao bom trabalho que todos os militantes do CDS e da JP têm feito ao longo de vários anos com expoente máximo na fantástica governação da Câmara Municipal e diversas Juntas de Freguesia”, dessa forma afirmou que “todos nós no partido temos muito a aprender com as nossas pessoas de Santana”.