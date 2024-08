Incêndio em Santana combatido por 46 homens e pelo helicóptero

O incêndio que lavra em Santana está, neste momento, a ser combatido por 46 operacionais de diversas corporações de bombeiros da Madeira e do Continente, assim como pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

Ao DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, explica que as chamas que chegaram na noite de ontem ao concelho estão agora a consumir “uma zona de difícil acesso em sério perigo de progredir em direção da Achada do Teixeira”.

No local está a ser feito trabalho de rescaldo, de consolidação dos pontos quentes, com o helicóptero a apagar as frentes ainda activas.

Dinarte Fernandes destaca o “excelente trabalho” feito pela Polícia Florestal e pelos bombeiros de contenção, de forma a evitar a propagação do fogo e enaltece a utilização do meio aéreo que permitiu extinguir grande parte das chamas que lavravam em zonas inacessíveis.

Foi criado um posto de controlo e de recuperação na casa de abrigo do Pico Ruivo, onde se encontram diversos profissionais da Proteção Civil, da Polícia Florestal, da PSP, da GNR e da autarquia.