Junta de Freguesia da Camacha pede à população para estar atenta aos incendiários

A Junta de Freguesia da Camacha deixou um alerta à população para estar atenta a comportamentos que colocam em risco a segurança de todos, como foi o caso registado no início da madrugada de hoje, onde um indivíduo foi avistado a atear fogo na freguesia, no sítio do Rochão.

“Esta atitude, punível por Lei, coloca em risco a segurança de toda a população. Embora todas as entidades competentes estejam já em alerta, sensibilizamos a população a estar desperta para estes irresponsáveis que procuram provocar o pânico na nossa vila”, apelou, pedindo ainda para contactarem de imediatamente o 112 (número de emergência), onde posteriormente serão activados os meios necessários para actuar em conformidade.