Comissão Independente para avaliar incêndios

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 25 de Agosto, dá conta que o CDS avança com um Projecto de Decreto Legislativo Regional com vista a criar uma equipa formada por especialistas de reconhecido mérito, que analise e apure os factos, mas que não receba instruções do Governo Regional, da ALM ou de outras entidades.

Canadair poderiam operar a partir do Aeroporto da Madeira

Fique a saber que a ‘habilitação especial’ para poder aterrar só é aplicável a aeronaves civis. Deslocalização para o Porto Santo da base de operação dos aviões militares espanhóis terá sido para evitar constrangimentos na gestão do tráfego comercial. Fogo ainda causou ontem apreensão na Ponta do Sol.

Destaque ainda para a polémica insuficiente para apagar a chama dos ‘Fachos’.

Na rubriga 'Geração do Futuro' de hoje conheça o Madeirense que se destaca como promissor árbitro de basquetebol.

