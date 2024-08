Na manhã deste sábado, 24 de Agosto, pelas 11h30, uma mulher de 85 anos sofreu uma queda da própria altura no Caminho do Ribeiro Seco, em São Gonçalo, no Funchal, acabando por ficar ferida.

Foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central da Madeira.