Cafôfo acompanha combate aos fogos na Ponta do Sol

O PS-Madeira informou esta sexta-feira que Paulo Cafôfo esteve na Ponta do Sol a acompanhar a evolução dos incêndios que estão a fustigar aquela área e prestou a sua solidariedade com a população neste momento difícil.

O líder do PS-M enalteceu o trabalho "absolutamente extraordinário que está a ser feito pelos autarcas da Região desde o início dos incêndios, em concreto da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Celia Pessegueiro, assim como dos presidentes dos municípios de Santana, Ribeira Brava e Câmara de Lobos, que têm sido exemplares na forma como têm lidado com a situação e apoiado as populações”.

O líder socialista deixou ainda uma "palavra de reconhecimento e agradecimento" a todos os elementos das corporações de bombeiros e das forças de protecção civil pelo empenho no combate aos incêndios na Região.