'Estreante' Sérgio Guelho é o árbitro do Arouca-Nacional

O encontro da terceira jornada da Liga Portugal Betclic (I Liga) entre Arouca e Nacional terá uma estreia absoluta em termos de equipa de arbitragem.

Sérgio Guelho, árbitro da Associação de Futebol da Guarda, que subiu esta temporada a categoria principal da arbitragem lusa, fará a sua 'aparição' inédita em jogos da I Liga.

Numa partida agendada para as 15h30 horas de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, Sérgio Guelho terá como auxiliares Pedro Ribeiro e Hugo Marques, enquanto Gustavo Correia será o quarto árbitro. Já no VAR estarão Vasco Santos e André Dias.

Madeirense Anzhony Rodrigues dirige o Estoril Praia-Gil Vicente

Nas nomeações divulgadas hoje pela secção profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol há ainda a destacar a presença do árbitro madeirense da Associação de Futebol da Madeira, Anzhony Rodrigues que irá dirigir também pela primeira vez uma partida da I liga, desta feita entre Estoril Praia e Gil Vicente que está agendado para as 18 horas de dominho, no Estádio António Coimbra da Mota. Pedro Martins e Hugo Ribeiro volta ma ser os árbitros assistentes do madeirense, enquanto João Afonso irá desempenhar as funções de quarto árbitro. Manuel Oliveira e João Bessa Silva estarão no VAR.

Confira as equipas de arbitragem para da terceira jornada da I Liga:

Farense-Sporting

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: José Mira e Francisco Pereira

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Gonçalo Freire

Casa Pia-Santa Clara

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Rui Teixeira e Diogo Pereira

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

FC Porto-Rio Ave

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Sérgio Jesus e José Pereira

4.º árbitro: Josão Gonçalves

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Benfica-Estrela da Amadora

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Hugo Coimbra e Vasco Marques

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto

Famalicão-Boavista

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nuno Manso

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Andreia Sousa

Arouca-Nacional

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Pedro Ribeiro e Hugo Marques

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Vasco Santos

AVAR: André Dias

Estoril Praia-Gil Vicente

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Ângelo Carneiro e Miguel Martins

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Sp. Braga-Moreirense

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: João Bessa Silva

AVS-V. Guimarães

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Costa