Incêndio no Curral das Freiras não chegou a edifícios habitados

Ao contrário do que tem sido noticiado, o incêndio não chegou a nenhuma casa habitada na freguesia do Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos. As chamas chegaram a um edifício na vereda Lombo dos Portais, utilizado como anexo por um agricultor, mas que não foi totalmente consumido.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos esclareceu que as chamas consumiram uma infra-estrutura não habitável, utilizada como arrecadação por um agricultor.