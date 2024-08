Governo interino do Bangladesh empenhado na segurança de hindus

O chefe do governo interino do Bangladesh, Muhammad Yunus, assegurou hoje ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que está empenhado em "garantir a segurança dos hindus e de todas as minorias" no país.

O próprio Modi anunciou nas redes sociais que conversou por telefone com Yunus, que assumiu interinamente a chefia do governo em 08 de agosto, após a demissão da primeira-ministra Sheikh Hasina, atualmente refugiada em Nova Deli.

"Trocámos pontos de vista sobre a situação atual [no Bangladesh] e reiterei o apoio da Índia a um Bangladesh democrático, estável, pacífico e progressista", disse Modi nas redes sociais, citado pela agência espanhola EFE.

Yunus, prémio Nobel da Paz em 2006, afirmou que o governo interino "está empenhado em assegurar o pleno funcionamento do aparelho de Estado e em garantir os direitos humanos de todos os cidadãos do país" do sul da Ásia.

O Bangladesh está a atravessar um dos momentos mais complexos da sua história política recente desde 01 de julho, quando protestos liderados por estudantes levaram ao colapso do governo de Hasina após 15 anos de governação ininterrupta.

O que inicialmente era um movimento contra o controverso sistema de quotas de emprego para descendentes dos combatentes da guerra de libertação do Bangladesh (1971) transformou-se numa revolução contra Hasina e o seu partido Liga Awami.

A repressão dos protestos causou mais de 600 mortos entre 16 de julho e 11 de agosto, segundo relatórios públicos divulgados pelos meios de comunicação social locais.

Os 'media' indianos, algumas autoridades ligadas ao partido de Modi e utilizadores das redes sociais divulgaram imagens e relatos de ataques contra a minoria hindu no Bangladesh, que representa 7,95% dos 171 milhões de habitantes do país.

A veracidade destes acontecimentos não foi confirmada, mas o Conselho de Unidade Hindu, Budista e Cristã do Bangladesh (BHBCUC) registou o assassinato de pelo menos três pessoas e o incêndio de casas hindus.