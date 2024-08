Washington prevê ataque iraniano "consequente" contra Israel nos próximos dias

Os Estados Unidos calculam que o Irão poderá desencadear "esta semana" um "conjunto de ataques consequentes" contra Israel, disse hoje John Kirby, um porta-voz da Casa Branca.

Kirby precisou que o assunto foi hoje abordado no decurso de um contacto do Presidente Joe Biden com os primeiros-ministros francês, alemão, italiano e britânico.

Os Estados Unidos "partilham a preocupação" de Israel sobre um ataque iminente proveniente do Irão e dos grupos aliados do Irão na região, susteve John Kirby.

O porta-voz reconheceu que, no caso de um ataque, "tal poderá decerto produzir um impacto nas discussões" previstas para quinta-feira sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que implicaria a libertação dos reféns israelitas ainda detidos no enclave.

Nos últimos dias, os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar no Médio Oriente, ao deslocarem aviões de caça furtivos e diversos navios de guerra.

Teerão e os seus aliados regionais no Líbano, no Iraque e no Iémen ameaçaram Israel de represálias armadas após o assassínio em 31 de julho na capital iraniana do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, que imputaram a Israel, e na sequência do ataque israelita da véspera perto de Beirute que matou Fuad Shukr, chefe militar do Hezbollah libanês.