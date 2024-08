Sudão anuncia fracasso no diálogo com EUA para negociar tréguas

O ministro Mohamed Bashir Abu Namu, principal negociador do exército do Sudão, anunciou hoje o fracasso no diálogo com os Estados Unidos da América (EUA) para negociar uma trégua na guerra iniciada nesse país africano em abril de 2023.

Mohamed Bashir Abu Namu anunciou as reuniões numa mensagem publicada na sua conta oficial da rede social Facebook. Na sua publicação, deu a conhecer que manteve encontros esta semana com os mediadores norte-americanos na cidade saudita de Jeddah.

Segundo escreveu, os encontros tinham como intuito convencer o exército sudanês a participar numa ronda de negociações com os seus rivais paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), programadas para a próxima quarta-feira em Genebra, Suíça.

"Na minha qualidade de chefe da delegação governamental nas reuniões de consulta com os norte americanos em Jeddah, anuncio o fim das consultas sem concordar com a participação da delegação sudanesa nas negociações de Genebra", escreveu.

Mohamed Bashir Abu Namu ressaltou, no entanto, a falta de acordo sobre a viagem dos negociadores do exército a Genebra não representa uma decisão final sobre o assunto e a sua declaração é "uma recomendação para a liderança".

A participação de uma delegação do exército em Genebra "dependerá da decisão do Governo a partir de agora", escreveu Mohamed Bashir Abu Namu, que assumiu deixar "nas mãos da liderança com base nas suas avaliações".

O ministro destacou ainda que "há muitos detalhes que levaram a decidir o fim do diálogo [de Jeddah] sem acordo", apesar de não os divulgar.

O negociador sudanês viajou esta sexta-feira para Jeddah para falar com uma delegação dos EUA, país que está a mediar com a Arábia Saudita uma trégua no Sudão, sobre a possibilidade da participação do exército nas negociações de Genebra.

Os EUA tinham convidado as partes em conflito no Sudão para as negociações de Genebra, um convite que os paramilitares aceitaram, enquanto o exército sudanês tem-se mostrado indeciso.

Dezenas de milhares de pessoas morreram na guerra no Sudão que já provocou a pior onda de deslocados no mundo, com mais de 10 milhões de pessoas a fugirem das suas casas.