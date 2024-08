Ataque com 'rockets' atinge base com tropas dos EUA no Iraque

Uma base iraquiana que acolhe tropas dos Estados Unidos foi hoje alvo de um ataque com 'rockets', dias depois de uma ofensiva norte-americana ter matado quatro combatentes iraquianos pró-Irão, adiantaram fontes de segurança do Iraque.

"Foram lançados 'rockets' contra a base Ain al-Assad" na província de al-Anbar, na região ocidental do Iraque, disse fonte de segurança iraquiana à agência France-Presse (AFP).

Alguns "caíram dentro da base" e um 'rocket' caiu sobre uma aldeia vizinha, sem causar danos, acrescentou a mesma fonte, que falou sob a condição de anonimato.

Um comandante de um grupo armado pró-iraniano, referiu, também sob anonimato, que pelo menos "dois 'rockets' atingiram" a base, sem especificar quem realizou o ataque.

Outra fonte do grupo confirmou que ocorreu um ataque, divulgou a AFP.

Este tipo de ataques eram comuns no início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, mas desde então diminuíram em grande parte.

Mas este último ataque com 'rockets' surge num contexto de receios crescentes de uma resposta do Irão e dos seus aliados a Israel ao assassínio de altos responsáveis do Hamas e do Hezbollah libanês.

Ocorreu também depois de um ataque norte-americano na terça-feira, que teve como alvo combatentes iraquianos pró-iranianos que "tentavam fazer levantar 'drones' de ataque", o que "constituía uma ameaça às forças norte-americanas e da coligação anti-jihadista na região", segundo fonte de Defesa dos EUA.

O ataque, que fontes iraquianas disseram ter feito quatro mortos, foi o primeiro realizado pelas forças norte-americanas no Iraque desde fevereiro.

Os receios de uma conflagração regional aumentaram no Médio Oriente e levaram os Estados Unidos a reforçaram as suas forças militares nos últimos dias.