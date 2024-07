Vitórias madeirenses no Campeonato Nacional de Ténis

Hoje, terça-feira, o Clube Ténis de Setúbal recebeu as primeiras rondas dos Quadros Principais de Singulares no Campeonato Nacional de Sub-14. Neles, vários madeirenses inseridos, e com resultados positivos.

Nos masculinos, o Nº1 nacional, Afonso Faria Paulino convenceu e apurou-se para a segunda ronda (6-3 6-1 diante de Simão Pinto) e tem agora pela frente, curiosamente, o seu parceiro de pares, Duarte Santa Maria. Infelizmente, os restantes madeirenses, Afonso Du, Lucas Nascimento, Pedro Câmara e Tomás Pereira não conseguiram aceder ao quadro principal.

Já na variante de singulares femininos, Madalena Fernandes (5ª no Ranking) venceu por 6-1 e 6-2 a atleta da casa, Leonor Loureiro e marca encontro diante de Matilde Figueiredo. Já Francisca Marote cedeu por um duplo 7-6 diante de Catarina Braun.

Nos pares masculinos, Afonso Paulino e Duarte Santa Maria tiveram um 'bye' na primeira ronda e vão lutar por um lugar nos 'quartos' diante de Frederico Âncede e João de Deus. Lucas Nascimento e Tomás Pereira cederam na primeira ronda por 6-0 e 6-3. Pedro Câmara e Afonso Du também cederam por 6-2 e 6-3.

Nos pares femininos, Francisca Marote e Madalena Fernandes são as terceiras cabeças-de-série e vão disputar um lugar no quartos-de-final diante de Leonor Mestre e Clara Pereira Gomes. Clara Sousa, atleta que não chegou a entrar no quadro principal de singulares, juntou forças a Carmen Oliveira e tiveram muito perto de carimbar passaporte à segunda ronda mas cederam no 'super tie-break' (6-7 (5), 6-2e [10-6]).

Por fim, nos pares mistos, Francisca Marote e Afonso Faria Paulino são os terceiros pré-favoritos na vertente e disputam um lugar nos 'quartos' diante de Constança Fernandes e Tomás Silveira. Já Madalena Fernandes e Pedro Câmara tiveram de ir a jogo na primeira ronda e venceram por um duplo 6-4, marcando encontro diante de Helena Sequeira e Tomás Serrano.