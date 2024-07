Diego Ruiloba repete participação com vista à vitória

O jovem talento espanhol, Diego Ruiloba, repete a sua participação no Rali Vinho Madeira 2024 e promete lutar pela vitória.

Após vencer no passado fim de semana, o 57 Rallye Ricalvi Rías Baixas, prova pontuável para o Supercampeonato de Espanha de Ralis (S-CER), Diego Ruiloba confirma agora a sua presença na edição 2024 do Rali Vinho da Madeira, navegado pelo seu co-piloto Angel Vela ao volante do competitivo Citroen C3, preparado pela Sports & You.

Diego Ruiloba, junta-se assim a, Kris Meeke, Simone Campedelli, Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e aos sempre e competitivos rápidos pilotos madeirense, Miguel Nunes, João Silva e Miguel Caires, que estarão na luta pelos lugares cimeiros da nossa prova e que prometem grande espetáculo e muita luta no asfalto das estradas