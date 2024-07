JSD participou em acção de sensibilização na ETAR do Funchal

O núcleo de Santa Maria Maior da Juventude Social Democrata do Funchal visitou as instalações da ETAR, infraestrutura da Câmara Municipal do Funchal gerida pela empresa LUSÁGUA. Esta iniciativa serviu ainda para participar numa numa ação de sensibilização no Pólo de Educação Ambiental.

“A sensibilização ambiental reveste-se de particular importância no que concerne à redução da quantidade de resíduos enviados para a rede urbana de saneamento básico”, começam por referir os jovens social-democratas, através de comunicado, ressalvando ainda “a consequente protecção do meio marinho que está associada”.

Os jovens consideram que "a ETAR do Funchal é vital não só para a preservação ambiental, mas também enquanto agente conservador da saúde pública. Através desta infraestrutura e da gestão da LUSÁGUA, a Câmara Municipal do Funchal garante o tratamento das águas utilizadas em atividades domésticas, industriais e agrícolas, removendo poluentes e garantindo o regresso das mesmas à natureza em condições adequadas de salubridade”.

“Estamos perante uma ferramenta fundamental para a sustentabilidade da comunidade do município e da Região. O trabalho desta ETAR e das estações elevatórias da respetiva rede possibilita a emissão submarina segura das águas residuais recolhidas, garantindo a qualidade das mesmas e a proteção do meio ambiente”.

No âmbito desta iniciativa, a JSD enaltece o investimento efetuado pela edilidade nos últimos anos quanto “à reabilitação da infraestrutura e às melhorias de desempenho da mesma”. A propósito da obra da nova ETAR no Vale do Lazareto, os jovens do PSD concluem evidenciando “a necessidade imperativa da edificação de uma estrutura capaz de alcançar o nível de tratamento primário a que a legislação vigente obriga”.