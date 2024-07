'Britannia' trouxe mais de 5 mil pessoas até ao Funchal

Chegou esta manhã, ao porto do Funchal, o navio 'Britannia', transportando 5.179 pessoas, sendo que 3.824 são passageiros. Trata-se de uma escala de 10 horas, tendo saída prevista para as 17 horas, rumo à ilha de La Palma.

O cruzeiro chegou de Southampton, porto de origem deste cruzeiro de 14 noites pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias, Cadiz e Lisboa. Este termina a 19 de Junho, no porto de origem.

O regresso à Madeira está previsto para 30 de Agosto, com o mesmo itinerário. No intervalo vai realizar 3 cruzeiros pelo Mediterrâneo.

No porto do Funchal continua o super-iate 'Game Changer 'que parte amanhã para Palma de Maiorca, após 369 horas de escala no Funchal.

No Porto do Funchal está também outro superiate, o 'Bad Company Support' que chegou na semana passada de Gibraltar para uma escala de 228 horas. Com 11 tripulantes a bordo, deixa a Madeira no próximo dia 15 do corrente mês, sem ter anunciado qual o porto de destino.