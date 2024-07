Portugal falha meias-finais pela quarta vez, à nona presença

Portugal falhou hoje pela quarta vez, em nove presenças, as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol, ao perder a França por 5-3 nos penáltis, após 120 minutos sem golos, nos 'quartos' do Euro2024, em Hamburgo, na Alemanha.

A formação das 'quinas', comandada em solo germânico pelo espanhol Roberto Martínez, repetiu as 'quedas' nos quartos de final de 1996 e 2008, três anos depois da pior participação de sempre, com a queda nos 'oitavos' do Euro2020.

Desta forma, Portugal já não pode repetir o título de 2016 e a final de 2004, e perdeu a oportunidade de, pelo menos, igualar as presenças nas 'meias' de 1984, 2000 e 2012, as duas primeiras ocasiões também com eliminações perante a França.

Na estreia, em 1984, numa fase final ainda a oito seleções, Portugal chegou às 'meias' ao ser segundo do Grupo 2, atrás da Espanha, mas à frente de RFA e Roménia, para, depois, cair face à anfitriã França por 3-2, após prolongamento.

A formação lusa voltou ao Europeu em 1996, já numa fase final a 16, e, desta vez, não chegou ao 'top 4', uma vez que, ao primeiro jogo a eliminar, nos 'quartos', perdeu por 1-0 com a República Checa, culpa de um 'chapéu' de Karel Poborsky.

Em 2000, Portugal ultrapassou a fase de grupos após dois jogos (3-2 à Inglaterra e 1-0 á Roménia) e, depois de ainda bater a Alemanha por 3-0, garantiu as 'meias' com uma vitória por 2-0 sobre a Turquia, selada por Nuno Gomes, assistido por Figo.

Nas meias-finais, voltou a cair com a França, novamente no prolongamento, desta vez por 2-1, após um 'golo de ouro' de Zinédine Zidane, de penálti, após mão de Abel Xavier.

No Euro2004, realizado em solo luso, a formação das 'quinas' sobreviveu à fase de grupos graças a um 1-0 à Espanha a fechar, com um golo de Nuno Gomes, e garantiu, depois, as 'meias' ao bater a Inglaterra nos penáltis (6-5, após 2-2 nos 120 minutos).

Após os desaires com a França em 1984 e 2000, Portugal superou pela primeira vez as meias-finais em 2004, ao bater os Países Baixos por 2-1, para, depois, cair face à Grécia (0-1), devido a um golo de Angelos Charisteas, na final da Luz.

Quatro anos volvidos, em 2008, à quinta presença, a seleção lusa falhou pela segunda vez o top 4', ao ser eliminada pela Alemanha nos quartos de final, com um desaire por 3-2, depois de se impor na fase de grupos a Turquia, República Checa e Suíça.

Em 2012, Portugal voltou às 'meias', desta vez ao superar nos 'quartos' a Republica Checa por 1-0, 'vingando' 1996. Nas 'meias' face à Espanha, então detentora dos títulos europeu e mundial, perdeu por 4-2 nos penáltis, após 120 minutos sem golos.

O título chegou em 2016, com Portugal a sobreviver a três empates na fase de grupos, com Islândia, Áustria e Hungria, ao prolongamento face à Croácia (1-0), nos 'oitavos', e aos penáltis com a Polónia (5-3, após 1-1), nos 'quartos'.

Nas 'meias', pela quinta vez em sete presenças, Portugal bateu o País de Gales por 2-1, para, na final, bater a França por 1-0, após prolongamento. 'Sem' Cristiano Ronaldo, foi Éder o 'herói', com um golo aos 109 minutos.

Em 2021, Portugal teve a sua pior prestação de sempre em Europeus, já que, após ultrapassar a fase de grupos, perdeu por 1-0 com a Bélgica nos oitavos de final.

Desta vez, a seleção lusa esteve quase a cair nessa fase, face à Eslovénia, valendo 'são' Diogo Costa, também nos penáltis (3-0, após 0-0 nos 120 minutos), mas, nos 'quartos', não resistiu a nova 'lotaria', face à França (3-5, após novo 'nulo' nos 120 minutos).

As participações de Portugal nos Europeus: