PS vota contra e acusa Albuquerque de "mentir"

"A região só para se o Governo assim entender", afirmou Paulo Cafôfo na intervenção na sessão de encerramento do debate do Programa do XV Governo Regional.

O líder socialista considera que o que está em causa não é votar um Programa, mas, sim, "uma moção de confiança ao Governo de Miguel Albuquerque".

Uma crise política que, acusa, foi criada por Albuquerque que se demitiu depois da operação da PJ e do Ministério Público, em Fevereiro. o PS vai cotar contra a moção de confiança porque não pode "dar confiança a quem mentiu aos madeirenses".

Paulo Cafôfo lembra que Albuquerque foi indiciado de crimes de corrupção e desafia-o a pedir o levantamento da imunidade para esclarecer a situação "como fez António Costa".

O voto popular, afirma, "não iliba" Albuquerque e acusa o presidente do Governo de se "escudar" no povo para se proteger.

Sobre as negociações com partidos da oposição, continua a dizer que foi uma "fantochada" promovida pela direita e continua a afirmar que o PS é "uma alternativa".