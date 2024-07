67 estabelecimentos turísticos madeirenses galardoados com prémio 'Green Key'

Esta marcada para amanhã, dia 5 de Julho, às 16h30, a cerimónia e entrega dos galardões 'Green Key', a decorrer nas instalações do hotel Pestana Casino. Este ano são 67 os estabelecimentos turísticos madeirenses premiados por boas práticas ambientais. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença na ocasião.

O programa Green Key é um galardão internacional que promove o Turismo Sustentável, através do reconhecimento de estabelecimentos turísticos, alojamentos locais, parques de campismo, restaurantes e centros de conferências que implementam boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

De acordo com um comunicado do Gabinete da Presidência do Governo Regional, a Madeira tem vindo a liderar no que diz respeito ao número de galardoados, relativamente às outras regiões do país, tendo passado de apenas um galardão nos dois primeiros anos do projecto (2007 e 2008) para os actuais 67. Trata-se de "um recorde regional", destaca a mesma nota.

"Estes indicadores revelam uma crescente preocupação pelos empresários madeirenses no cumprimento dos seus deveres ambientais, revelando, inequivocamente, que o desenvolvimento económico é compatível com o desenvolvimento sustentável”, sublinha a tutela.

De referir que, nos anos pandémicos de 2020 e 2021, o número de estabelecimentos galardoados na RAM diminuiu consideravelmente, "o que reflectiu o período particularmente difícil para o sector do turismo, apesar da capacidade de resiliência das unidades Green Key e do trabalho desenvolvido pela ABAE e coordenadores regionais".

Relativamente a esta última edição, no passado dia 3 de Junho decorreu a reunião de Júri Nacional, na qual foram deliberadas as candidaturas ao Programa Green Key para 2024. Para a Região foram apresentadas 68 candidaturas, das quais apenas uma não foi aceite por não cumprir os critérios que são exigidos.

O Programa Green Key é da responsabilidade da Foundation for Environmental Education (FEE), sediada na Dinamarca, é coordenada em Portugal pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) e tem o apoio de diversas entidades nacionais públicas e privadas. A Direcção Regional do Ambiente e Acção Climática é o coordenador regional deste programa na Região Autónoma da Madeira.