Reportagem de jornalista madeirense vence Prémio AMI-Jornalismo contra a indiferença

A reportagem 'Ao fim de 40 anos, Vicente não queria sair da prisão', da jornalista madeirense Ana Cristina Pereira venceu o Prémio AMI- Jornalismo contra a indiferença, na categoria Imprensa.

A cerimónia da entrega dos prémios decorreu na manhã desta quarta-feira, 3 de Julho, no Sindicato dos Jornalistas, em Lisboa. Pela primeira vez, o prémio divide-se em várias categorias.

Segundo o regulamento, “o Prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença destina-se a destacar trabalhos jornalísticos que, pela sua excepcional qualidade, representem um testemunho e uma contribuição válida para que as indiferenças dos poderes de opinião pública não permitam cobrir com um manto de silêncio situações intoleráveis do ponto de vista humano, social, económico, ou outro, em qualquer parte do mundo”

Também na cerimónia, a série especial 'Portugueses ciganos – uma história com cinco séculos' recebeu uma menção honrosa, na categoria Multimédia. Os textos de Ana Cristina Pereira são acompanhados por infografia de Francisco Lopes, José Alves e Cátia Mendonça, fotografia de Paulo Pimenta, vídeo de Teresa Miranda. .

O artigo da jornalista do Público recebeu, na semana passada, o prémio 'Jornalismo em Saúde', na categoria Saúde Mental, atribuído pelo Clube de Jornalistas e pela Apifarma.

'Ao fim de 40 anos, Vicente não queria sair da prisão' foi nomeado, também, para o True Story Award, um prémio mundial de jornalismo que tem em conta apenas textos. Nessa ocasião, o júri fez referência ao crescimento de "um clima de discriminação e preconceito em relação à comunidade cigana" e declarou que este trabalho "empreende um percurso sem precedentes das origens à actualidade desta ‘cultura de resistência’".

A reportagem pode ser lida aqui.